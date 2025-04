«Igal hommikul ärgates tunnen, nagu oleksin vette vajunud, ahmides õhku, mis ei leevenda mu valu. Ilma sinuta elamine on võimatu. Ma lihtsalt eksisteerin. Olen õppinud õigetes kohtades naerma või naeratama, aga sõber, kõik mis ma teha tahan, on vaid sinuga rääkida. Nendel mõnel hetkel luban endal tunda armastust, mitte ainult kurbust ja kaotust. Ma meenutan meie mälestusi naeratusega, kuid on ebaõiglane, et me ei saa luua uusi mälestusi,» lisab ta.