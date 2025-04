JUBA 15. LAPS? Elon Musk soovis väidetavalt oma järeltulijat igal moel maha salata

Ameerika poliitiline kommentaator ja sotsiaalmeediategelane Ashley St. Clair on kinnitanud, et tema 2024. aasta septembris sündinud poja isa on miljardär Elon Musk. Naine rääkis lähemalt nende suhtest ja sellest, kuidas Musk püüdis olukorda varjata ning naist raha abil vaigistada. Väidetavalt olla Musk naisele pärast nende esimest seksi naljatades öelnud, et nad peaksid oma tulevasele lapsele nime valima.