Valge Maja arsti Sean Barbabella sõnul on Trump nii füüsiliselt kui ka vaimselt täielikult suuteline täitma riigipea ja relvajõudude ülemjuhataja kohustusi. Raportis tuuakse välja, et Trumpi on ravitud vere suure kolesteroolisisalduse, päikese käes viibimisest tekkinud nahakahjustuste, hooajaliste allergiate ja divertikuloosi ehk soole divertiklite tõttu. Talle on tehtud ka katarakti operatsioon mõlemale silmale ning eemaldatud healoomuline jämesoole polüüp.