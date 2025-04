«Üksinda kodus 2» režissöör soovib, et Donald Trumpi osa oleks kadunud

Filmi «Üksinda kodus 2: kadunud New Yorgis» režissöör Chris Columbus ütles, et pole sugugi vaimustuses president Donald Trumpi mõnesekundilisest osalemisest selles filmis ning aastatega on saanud sellest talle koorem. Mees väidab, et Trump soovis ise filmi saada, kuid Trump on kommenteerinud, et talle hoopis käidi selleks pikalt peale ning ta ise seda alguses ei soovinudki.