KUUM KAASLANE Kas vaid kolleeg? Jan Uuspõld saabus EFTA galale koos noore naisega

Jan Uuspõld ütleb, et nautis eilset galalt täiel määral. «Ma jäin väga rahule. Ma olin teisel poolel ainult, sest esimese poole ajal tegin oma stand up-i Chicago restoranis. Väga äge show oli ja minu meelest Taukar on üks parimaid, väga hea tegija,» räägib Uuspõld kiites EFTA saatejuhti Karl-Erik Taukarit.

Kes on naine, kellega koos näitleja galale tuli?

Uuspõld ütleb, et naise nimi on Emma ja nad on kolleegid. «Me mängisime filmis koos Emmaga. Just Leedust tulime. Meil olid filmivõtted seal. Teeme uut filmi «Midagi tõelist». Eesti film, aga Leedus filmitud. See peaks järgmine aasta välja tulema. Kuna ühes filmis mängisime, siis mõtlesime, et tuleme sinna ka koos. Aga ei mitte midagi ei ole seal sellist, mida Kroonika oletas,» räägib näitleja Elu24-le.