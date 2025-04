VIDEO Kus on kevad? Lumevaip kattis Tartu

«Lõuna poolt jõuab meile soojem õhumass ja temperatuurid asuvad kiiresti tõusuteele. Saabuval nädalal tõuseb õhutemperatuur sisemaal 14..20°C-ni ja on võimalus, et nädala teises pooles juba kuni 25°C-ni. Sajupilvede all ja tuulele avatud rannikul on mõistagi külmem, samuti udu sees, mida on oodata eeskätt saartel ja rannikualadel,» kirjutab Kiitsak Facebookis.