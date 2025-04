Nüüd aga jagab ta juba, et lambakari sai lisa!

«Siis, kui juhtub nii, et uteke saab kolmikud ja üks tall on niiiii väike, imetilluke, kahe suurema vennaga võrreldes pool keha suurusest,» jagab Lenna fotosid ja videoklippi imeväikesest visa hingega tallekesest nimega Tiiu.

«Ja sa avastad nad ehmatusega kõik hommikul kell 6 lambalaudast, üks juba värisedes maas, aga mitte veel lootusetus seisus, äsja sündinud ja märg. Aga jalgu ise enam alla ei võta ja süüa ka ei jaksa. Lisaks on öökülm –2 kraadi, mis ei aita kaasa märjale jahtuvale tallele. Lambakasvataja elu.»

Lenna märgib, et Tiiu on tõeline ellujääja.

Lenna Kuurmaa kolis koos abikaasa Lauri Mäesepaga Setomaale koroonaaja algul. Sellest alates on nad pühendunud Ilmaveere keskuse rajamisele.

Mõni aeg tagasi avaldas lauljatar ühismeedias, et paanis on rajada ka Ilmaveere aiand ja viljapuuaed. «Kui hakkasime Lauriga looma oma restorani, unistasin algusest peale, et küll oleks imeline, kui suudaksime oma restorani jaoks kasvatada mahedalt toorainet. Kui mitte 100-protsendilises mahus, siis kasvõi osalises,» jagas Lenna toona ühismeedias.