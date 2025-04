AITA LEIDA Tartus kadunud 30-aastase Triinu sõbranna kardab, et naise elu on ohus: nõnda kodust lahkumine pole tema moodi

Teisipäeva, 8. aprilli hommikul lahkus 30-aastane Triinu Tikka oma kodust. Alates sellest ajast pole naise lähedased temast midagi kuulnud ja on väga mures.

Triinu sõbranna Mai tegi postituse Facebooki. Ta ütleb, et viimaste andmete järgi liikus naine Karlova piirkonnas. «Positsioneerimine näitab Karlova piirkonnas Siili tänavalt kuni Ihaste teeni. See on suhteliselt lai ala. Tema telefon on sees, aga ta ei vasta,» ütleb Mai.

«Viimati nähti teda teisipäeval oma kodus Tartus Lehe tänaval, kus väitis, et saab oma sõbrannadega kokku, kuid nii see polnud. Tal oli seljas must villane poolpikk mantel, lilla barett, helepruun nahast seljakott ja tal on roosa nutikell. Tema elu on ohus! Palun, kui kellelgi on infot või keegi on teda näinud, siis võtke ühendust politseiga,» palub sõbranna, kes tunneb Triinut alates lapsepõlvest ja on temaga väga lähedane. Mai sõnul pole see üldse mitte Triinu moodi niiviisi kodust ära minna.

Triinu Foto: Erakogu

Naise otsimisega tegeleb politsei

Politsei- ja Piirivalveameti pressiesindaja ütleb, et politsei käivitas naise leidmiseks otsingud, kuna seni kogutud info põhjal on alust arvata, et tema elu võib kõrvalise abita ohtu sattuda. Patrullid kontrollivad linnatänavaid ning ühtlasi vaadatakse läbi naise elukoha juurde jäävaid kohti, kuhu naine liikuda võis. Suhtluses naise sõprade ja tuttavatega on selgunud vaid see, et nemad naisest midagi kuulnud ei ole.

Triinu on umbes 160 sentimeetrit pikk, heledate juustega ja kannab prille. Tal võis kodust lahkudes seljas olla villane hall mantel, peas barett ja kaasas väike nahast seljakott.