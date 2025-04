KLÕPSUD Piret Järvis-Milder soovitab Austraalias külastada just seda kohta

«Üks asi, mis mulle Sydney juures väga meeldib on see, et ehkki tegemist on väga suure linnaga (pea 6 miljonit elanikku), siis siin on nii palju loodust ja rohelust. On parke, (sala)aiakesi, väga ilusaid randu, saab paadiga erinevate linnaosade vahel liikuda jne,» ütleb Järvis-Milder Instagramis.