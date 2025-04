SODIAAGISOSINAD Saabumas on väga loov enerigalaine, mis lükkab protsessid liikuma

Soovitused nädalaks

Ees on planetaarselt äärmiselt sündmusterohke nädal ning eriti tugev energia saabub nädalalõpul, mil planeetidest moodustub harmooniline minikolmnurk: Marss – Merkuur/Veenus/Saturn – Uraan.

On aeg teha tegusid uuenduste sisseviimise nimel ning samal ajal toimub aktiivne kohandumine uute oludega. Aeg soosib vanade harjumuste, rutiinide, struktuuride loovat uuendamist. See on väga tõhus energia, mil tasub haarata ohjad oma kätesse ning julgelt edasi liikuda.

Veenuse-Marsi trigoon vee-elemendis (täpne pühapäeval) soodustab romantilisi suhteid ja liigutavaid tundeelamusi. Sel ajal tasub võtta ette midagi, mis pakub hingele ja kehale rõõmu ning naudingut. See on ka imeline aeg igasuguseks loominguks.

Nädalakaart: Karikate üheksa

Tarokaart Karikate üheksa Foto: Shutterstock

Karikate üheksa on soovide täitumise, rahulolu ja emotsionaalse külluse kaart. Seda nimetatakse tihti ka «soovide kaardiks», sest see viitab sellele, et miski, mida oled südamest igatsenud, on kas täitumas või juba sinu elus kohal. See kaart kehastab hetke, mil saad nautida elu vilju ja tunned rahulolu – olgu selleks armastus, loovus, turvatunne või isiklik eneseteostus.