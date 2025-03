Facebooki grupis «​Expats in Tallinn» tehti reedel anonüümne postitus, kus postitaja väidab, et koges Tallinnas Keskturu kandis jalutades solvavat suhtumist oma nahavärvi pärast. Postitus tõi grupis kaasa arutelu, kus välismaalt pärit inimesed oma nime all enda kogemusi jagasid. Kuigi nii mõnigi oli sarnase suhtumise ja isegi postituses viidatud mehega väidetavalt kokku puutunud, leidsid paljud, et tegemist pole kuidagi eraldi «Eesti probleemiga». Üks postitaja väitis, et on kogenud palju hullemat suhtumist üsnagi multikultuurses Ühendkuningriigis.