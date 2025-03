Presidendi vastuvõtule käsikäes saabunud endine sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo ja endine Viljandi linnapea Madis Timpson andsid alust kõlakatele, et poliitikute vahel on midagi enamat kui sõprus.

Toona sõnas Timpson siiski toimetusele, et on Riisaloga vaid sõbrad. Küll aga lisas ta: «Näeme iganädalaselt, ta on äge naine. Peale peo lõppu läksime eile kumbki oma koju.»