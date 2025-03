Eesti lihatootjad põhjanaabrite hakklihadefitsiidist: probleem pole võõras ka meile

Elu24 kajastas eelmisel nädala Soome ajalehe Ilta-Sanomate artiklit sellest, kuidas meie põhjanaabritel olukord pole veisehakkliha saadavuse ja hindade puhul just päris selline, nagu tarbijad seda sooviksid. Puuduse üle on kurtnud nii supermarketid kui ka erinevad burgerirestoranid. Põhjustena tuuakse välja suurenenud nõudlus ja madal pakkumine. Samuti prognoositakse, et veiseliha hind võib veelgi tõusta, kuna tootmisvõimekus jääb kasvavale nõudlusele alla.