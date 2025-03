KUVATÕMMIS «Tere! Helistan teile kapost...» Petturid kasutavad kõnede tegemiseks Eesti inimeste telefoninumbreid

Viimasel ajal on korduvalt avalikkuse tähelepanu alla jõudnud juhud, kus eestlasteni on jõudnud petukõned, mis pärinevad justkui tavalistelt inimestelt või tuntud ettevõtetelt. Telia ja Elisa aga kinnitavad, et tegemist on aga kõige tavalisema numbrivõltsimisega.

«Viimasel ajal helistab pea iga päev ja iga kord erinev võõras number suvalisel kellaajal, mõnikord isegi mitu korda,» teatab üks anonüümne kasutaja eestlastele suunatud Redditi keskkonnas.

Postituse autor märgib, et kuna ta võõraid numbreid vastu ei võta, on ta paaril korral sõnumi saatnud. «Kahel korral olen saanud vastuse, et nemad pole mulle helistanud ja küsivad, miks ma lampi sõnumi saadan. On kellelgi veel nii juhtunud? Mis toimub?» jääb talle arusaamatuks.

«Kõige lihtsam on ignoreerida ja mitte saata SMSe vastu, kuna see, kes seda loeb, tõenäoliselt ei tea, mis toimub, ja on sama segaduses kui sa,» kommenteerib üks kasutaja, kes on asjast teadlik. «Jah, see on skämm, aga nende numbrite omanikud pole sellega seotud. Petised jätavad mulje, et helistatakse kellegi teise numbrilt, kui vastu ei võta,» lisab teinegi.

Elu24ga võttis hiljuti ühendust ka Võrus elav meesterahvas, kes sõnas, et ka tema on saanud viimasel ajal mitmeid kõnesid. «Ükskord öeldi: «Tere! Helistame teile kapost.» Siis järgmine kord helistati juba pangast ning sooviti minu andmeid,» kirjeldab ta.

Elisa: kui vastamata kõne on Eesti numbrilt, siis ei ole muretsemiseks põhjust