VIDEO Tiktokker jätab veenva mulje, et tarbib autoroolis alkoholi

«TikToki platvormil on postitanud üks enda meelest lahe tüüp autoroolis olles video. Igapäevase liiklejana ei saa sellist ühiskonnas mitte kuidagi õigustada. Kuhu me niimoodi jõuame, kui roolijoodikud on liikluses?» küsib vihje saatja, kellele tundub, et mees juhib tõepoolest autot ja tarvitab samal ajal vägijooki.