HINGEMATTEV VALU Põlvas kadunud Fredy ema: «Ma palun sind, kallis poeg, tule koju!»

«Ainus, mida ma soovin praegu öelda ja korrata, on see, et kallis poeg, tule palun koju. Me ootame sind vennaga, aga mitte ainult. Kogu sinu pere ja sinu suguvõsa otsib sind. Me kõik oleme väga mures, sinu tädid ja onud ja kõik teised. Ainus lootus, mis mul on, on see, et sa tuled elusa ja tervena koju. Sellesse ma usun ja loodan!» ütleb ema Katrin ja lisab: «Olen tänulik kõigile Eesti inimestele, kes aitavad praegu Fredyt otsida. Inimestele, kes jagavad uudiseid ja annavad edasi temaga seotud infot. SA Kadunud ja politsei, tänan südamest ka neid. On väga palju häid inimesi, kes meid praegu aitavad ja on ka moraalseks toeks. Tänan teid tõesti kogu südamest!»