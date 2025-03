KLÕPSUD Räppar AG ja lauljatar Beatrice kihlusid salaja juba möödunud aastal

Postitusest nähtub, et Beatrice'i kallim, räppar AG ehk Silver Orissaar palus kallima kätt mullu 13. novembril paari ühise Bali reisi ajal.

Beatrice ja AG kinnitasid oma suhet 2021. aasta lõpus.

Möödunud aastal lasi paar tutvumise aastapäeva puhul endale samasuguse tätoveeringu teha. «Tekkis mõte luua Võru kaart koos koordinaatidega, kuna me tutvusime Võrus ühel minu esinemisel. Otsustasime lisada veel ka Rooma numbrites aastaarvu sinna sisse,» kirjeldas ta pilkupüüdvat kehakaunistust. «Tahtsime, et tätoveering oleks pigem minimalistlik ja puhas.»

Beatrice on aga kallimast ka loo kirjutanud. «Võib öelda küll jah, et see lugu räägib minu vaatepunktist AGst, mis kõlab mega-cheesy'lt, kuid seesama päev, kui ma olin stuudios loo sisse laulnud, siis kirjutasin ka AG-le, et lindistasin loo nüüd ära ja et sa teaks, siis see on mõeldud sulle,» jagas ta 2022. aasta detsembris.

«Ma arvan, et fraas «iga kord ma armun uuesti» kehtib meie suhte puhul väga tugevalt. Me mõlemad panustame väga palju, leiame üksteise jaoks aega ja samal ajal pakume üksteisele ruumi, et eraldi olla, sest me mõlemad oleme inimesed, kes vajavad oma aega väga palju,» rääkis ta nende suhtest.

Lauljatar lisas, et AGga on lihtne suhelda ja koos olla. «Me saame kõigest rääkida, kõike arutada, ja mis kõige olulisem – ta on meganaljakas,» rääkis Beatrice hea suhte saladusest. «Kui mul on kohutavalt halb päev olnud, siis ta alati suudab mu tuju tõsta. Arvan, et just see paneb mind temasse uuesti armuma.»

Beatrice tõdes, et kuna nad mõlemad on muusikud ja esinemised on enamasti nädalavahetustel, siis tihtipeale nad nii-öelda tavalise paari asju teha ei saa. Niisiis käiakse teineteise esinemistel kaasas ning veedetakse seal koos aega.

Lauljatar usub, et selleks, et suhet värskena hoida ja et tunded ei vaibuks, on väga oluline koos uusi asju avastada, ringi reisida ja mälestusi luua. «Me üritame vähemalt korra või paar korda kuus sõita linnast ära kuskile puhkama või lihtsalt leiame aja, kus saame täiesti kahekesi olla.»