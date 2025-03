Andrei Zevakini kallim avameelselt ilusüstidest: ma olen alates 2018. aastast huuli teinud

Kelli-Karita Jefimov postitas Youtube'i video, kus ta vastas oma jälgijate küsimustele. Üks jälgija uuris, millised iluprotseduure on naine endaga teinud. Jefimov tõdes, et alustas huulte süstimisega juba 2018. aastal ning vanuse poolest väga varakult. Ta sõnas, et vahepeal läks asi väga hulluks ning ta lasi täiteaine huultest ära lahustada. «Nüüd ma tegin suve lõpus uuesti,» avaldas ta. Seekord käis ta välimust kohendamas aga tõelise professionaali käe all. «Ta tegi mulle huuled mitte nagu prunti, vaid niisutas ja andis neile kuju,» jagas Jefimov videos. Naise sõnul on tal natuke ebasümmeetrilised huuled ehk on ühelt poolt natuke all.