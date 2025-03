TUNNED ÄRA? Nende tähemärkide armastuse keel on füüsiline puudutus

Veenus alustas 2. märtsil oma retrograadset teekonda, mis kestab 13. aprillini, et vaadata sügavustesse ja tunnetada, kuidas on meie elus suhe armastuse endaga. Mõned inimesed võivad kogeda sel ajal suuremat rahulolematust ja segadust ning elu nautimine on justkui raskendatud. Armastuse- ja rahulolutunnet on kuidagi keerulisem kätte saada ning aeg võib panna küsima, mida me tegelikult igatseme tunda ja millest on puudus.

Kui sina või su partner tunneb, et midagi on justkui puudu või täitmata, võiks kõigepealt üldse mõelda, mis on teie armastuse keel – mis paneb teid tundma end armastatuna? Ja kuidas teile meeldib armastust väljendada? Dr Gary Chapman on eristanud viite armastuse keelt: armastus läbi verbaalsete kinnituste, abistavate tegude, kingituste tegemise, kvaliteetaja veetmise ja füüsilise puudutuse. Kõik inimesed kogevad armastust läbi nende tegevuste, ent nad eelistavad mõnda lähenemist rohkem kui teist.

Astroloogia võib aidata ka mõista, milline armastuse keel täidab kellegi armastusevajaduse kõige paremini. Lisaks päikesemärgile tuleks uurida kindlasti ka kuu- ja veenusemärki ning nende taevakehade asetumist astroloogilistes majades.

Ent keskendudes puhtalt tähemärkidele, võib tuua välja need, kes peavad füüsilise puudutuse keelt kõige olulisemaks.

SÕNN