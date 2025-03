KÄHMLUS KOHTUSAALIS «Sa puhud p***a tont!» Marek Madisoo ähvardas tunnistajale kallale minna

Teisipäevane kohtuistung Marek Madisoo üle algas sellega, et mees avaldas soovi vanglakeeldude tühistamise kohta. Madisoo põhjendas, et täielik isoleeritus tekitab temas pinget ja stressi, mis päädib füüsiliste valudega üle keha. «See diagnoos on mul e sellega minu tervislikku seisu,» ütles Madisoo, selgitades, et tal tekivad pingevalud.

Prokurör Diana Helila piirangute leevendamisega aga ei nõustu. Ta sõnas, et ehkki Madisoo on väitnud, et on muutnud enda suhtumist ja psühholoogidega rääkinud, siis avalikult on ta siiski varem välja öelnud, et plaanib tulevikus sarnaseid tegusid toime panna – kaaskinnipeetavaid tappa.