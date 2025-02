Metsatölli endine trummar Marko Atso on sattunud võlgadesse. Kohtutäitur Risto Sepp nõuab Atsolt läbi kohtu tema varalise seisu kinnitamist vande all. Atso tänasele istungile aga ei ilmunud ning see lükati taas edasi. Üks taoline istung jäeti ära ka jaanuaris.