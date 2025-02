Nii astroloogiline sünnikaart kui ka näolugemise kunst viitavad, et Eesti peaministril pole just parimad omadused, et Eestis kaalukaid otsuseid vastu võtta.

22. juulil 2024 määrati Eesti peaministri ametisse Kaja Kallase asemel endine kliimaminister Kristen Michal, kelle peamine motivatsioon oma töös on viia käiku plaane, mis konverteeriks Eesti looduslikke ressursse rahaks. Selles osas on tal teravdatud tunnel vision ehk piiratud vaateväli, mille fookuses on üksnes majanduslik kasv, isegi kui see on inimeste, loomade ja väärtusliku looduskeskkonna arvelt.