TUULIKUSÕDA Põltsamaa valla elanikud võitlevad rahuliku elukeskkonna eest: kogu Eesti plaanitakse katta Tallinna teletorni kõrguste tuulikutega

Esmaspäeval oli Kanal 2 saates «Kuuuurija» eetris lugu Põltsamaa vallast, kus elanike seas on puhkenud pahameel – nende kodude lähedusse planeeritakse kümneid tööstuslikke tuulikuid, mille kõrgus on võrreldav Tallinna teletorniga. Paljud tunnevad, et nende elukeskkond muutub pöördumatult. Ühe kolme väikese lapsega pere kodu jääb näiteks koguni 14 tuuliku mõjualasse ja pere on seetõttu otsustanud oma kodu maha müüa. Keegi ei oska öelda, milline on suure võimsusega tuulikute mõju tervisele, loodusele ja pärandkultuurile.