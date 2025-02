«Külakõrtsu lauljad» Joosep Järvesaar end Eesti Laulu osalejatest rääkides tagasi ei hoidnud

Unibet Arenal krooniti laupäeva õhtul Eesti Laulu võitjaks Tommy Cash. Viimane kogus ülivõimsa 83 protsenti häältest.

Saatejuht Anu Välba uuris muu hulgas ka teistelt muusikutelt, miks Tommy Cash oli parem kui teised. «No offence, ärge solvuge teised artistid, aga see kontrast selle kõrval, et Tommy Cash on f*cking superstaar ja tema kõrval lihtsalt teised tundusid külakõrtsu lauljad täna õhtul,» lajatas Cartooni ninamees Joosep Järvesaar. «Veelkord, no offence, (ärge pahandage – toim.) aga nii see oli,» lisas ta.

Tommy Cash ise tõdes intervjuus, et oli enesekindel. «Võim, usk ja arusaam. Ma ei tea, nii palju sõnu on samal ajal peas. Kui kohtunikud hakkasid punkte jagama, siis ma muutusin hästi rahulikuks,» nentis ta. «Justkui ma oleks alati teadnud, et võidan. Mul on hea meel, et saan lõpuks kõik ellu viia, mis ma olen välja mõelnud,» kirjeldas ta enda emotsioone.

Mida muusik Eurovisiooni laval korda saadab, jääb saladuseks: «Ei saa rääkida veel. Meil ei ole võib-olla nii suuri rahasid, nagu on Rootsil või teistel suurematel riikidel, aga uskuge mind, me teeme väga palju müra.»

Cash nentis, et õige võistlus alles algab: «Nüüd me hakkame võistlema teiste riikidega ja see on päriselt võistlus.»​