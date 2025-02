Erich Krieger ei loe enda kohta käivaid kommentaare: need lähevad kuidagi väga solvavaks

Erich Krieger avaldas kohe intervjuu alguses, et tema ise oma pigem vana kooli mees ning eelistab lugeda paberlehte. ​Küll aga sõnas mees, et loeb ikka ka internetist uudiseid. Saatejuht uuris seepeale, kas Krieger loeb ka enda kohta käivaid kommentaare. «Ei loe. Need kommentaarid lähevad kuidagi väga solvavaks ja sel ei ole mõtet,» leidis muusik.

Mehe sõnul on ta enda kohta lugenud igasuguseid asju ja ta teab, et kõik on vale. Näiteks tõi Erich välja, et küll on teda peetud ülbeks, siis matsiks ja kaabakaks. See ei vasta aga üldse tõele! «Ma olen hoopis teine inimene!» sõnas ta.