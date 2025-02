Linnateatris turundus- ja kommunikatsioonijuhina tööd alustanud Sander Rebane: nagu ma ise olen enda kohta terve elu öelnud, et olen sündinud sekretär

«Linnateatrit ootavad ees huvitavad ajad ning on au olla osa tollest muutumisest, igavesti põnevast ja arenevast protsessist. Tunnen rõõmu, et saan edaspidi jätkata tööd kultuurivaldkonnas, aga nüüd siis pigem lava taga kui lava peal,» kirjutas Rebane toona ühismeediasse tehtud posituses, kus andis teada, et

Nüüd peatus näitleja Vikerraadios sel teemal aga pisut pikemalt.

«Ma ei kavatse istuda mitmel toolil,» kinnitas Rebane intervjuus Vikerraadiole. «Mulle meeldib elus panna punkte. Mulle meeldib mingid asjad reaalselt ära lõpetada, Sest siis on mul tunne, et saan edasi liikuda,» sõnas näitleja ja lisas: «Lahkumisavaldus on Endlasse sisse antud, aga ma jään rollilepingutega ikkagi neid rolle, mis ma olen loonud, mängima.»

Uuel tööpostil on Rebane olnud praeguseks umbes kaks nädalat. «Ma olen väga inspireeritud ja siiamaani olen ma väga õnnelik selle üle, et ma selle otsuse tegin,» kinnitas ta. «See oli selline kaua ja kaugelt tulnud kaunike.» Ta nentis, et oli juba pikemat aega soovinud tunda seda tunnet, et saab reaalselt kellegi elu muuta. «Et ma saaksin võtta vastutuse millegi eest ja ehitada midagi üles.»

Ta nentis, et oli pikalt sellist pakkumist oodanud.

«Nagu ma ise olen enda kohta terve elu öelnud: ma olen sündinud sekretär. Andke mulle telefon kätte ja öelge mulle, et helista sinna, tee seda, täida need asja ära – mulle meeldib seda kõike teha,» sõnas ta.

Rebane avaldas, et ametit vahetama ajendas teda soov kellegi elu reaalselt muuta. Oma rolli mängib töövahetuses ka armastus.

«Seal on ka tükike armastust sees, tükike seda, et me just soetasime endale uue kodu, kus mulle väga meeldib elada ja ma lihtsalt olen väsinud, ma ei jaksa enam sõita edasi-tagasi Tallinn-Pärnu vahel,» tunnistas Rebane, rääkides sellest, et tema näitlejast elukaaslane Karolin Jürise elab Tallinnas ja kahe linna vahet on ta sõitnud juba ligi 10 aastat.