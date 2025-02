TÄNA «KUUUURIJAS» ⟩ Koertekoloonia Tõrva vallas hirmutab kohalikke, peremees näitab aga loomakaitsele keskmist sõrme

Kohalikud ja loomakaitsjad, sealhulgas Karksi-Nuias elavad Silja ja Elle on korduvalt väljendanud kartust, et Meelis ei suuda oma koeri ohjata. Loomad paljunevad omavahel, uusi kutsikaid sünnib pidevalt ning pidamistingimused ei vasta loomakaitsjate hinnangul nõuetele. Meelis aga keeldub kriitikat kuulamast ja peab loomakaitsjaid liigseteks sekkujateks.

2024. aasta augustis sattus üks kohalik mees kolme suure musta koera rünnaku alla ja pääses hullemast tänu möödakäija kiirele sekkumisele. Kahtlus langes Meelise koertele, kuid mees ise eitab, et tema loomad kedagi ründasid. Ta väidab, et süüdlased võisid olla metsloomad või on tegu alusetu süüdistusega, mis tuleneb kohalike eelarvamustest tema suhtes.