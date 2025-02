Kreekas elavad eestlased maavärinatest: üritame kohalike meelerahu endasse ka võtta

Teine eestlanna Marianna asub hetkel Rhodosel. «Enamus tõukeid on Amorgose saare ümber. Paljud kohalikud ei karda ega lahku Santorinilt. Ei tea tõesti, mis neid seal hoiab. See, mis praegu toimub ei allu enam ühelegi mõistuspärasele seletusele,» leiab Marianna. Tema sõnul on saarelt lahkunute arvuga välismaa meedias liialdatud. «See arv on ehk 6000–8000 vahel, aga mitte üle 10 000,» ütleb ta. 2021. aastal läbi viidud rahvaloenduse järgi elab saarel 15,480 inimest.

«Mul elab Santorinil tuttav perekond ja nad ütlevad, et nad on turvalises kohas, kuigi tõuked on iga natukese aja tagant. Nädala keskel anti teada, et ajavahemikul 26. jaanuarist 3. veebruarini registreeriti Santorini ja Amorgose piirkonnas 6400 maavärinat. Kui veel selliste tõugete arv jätkub, on olemas tsunamioht. Need on Kreeka teadlaste tulemid ja ka Jaapani teadlased on kohal ja samal arvamusel,» räägib Marianna.

Santorini elanik jagab videot kohapealt ja ütleb, et ei vasta tõele nagu oleksid kõik elanikud Santorini jätnud ja evakueerunud. «Pole tõsi, et kõik kohad on suletud. Tänavad on tühjad, sest on vaid 10 soojakraadi ja tuul on väga tugev, inimesed istuvad kohvikutes,» ütleb ta. «​Jah, paljud inimesed, eelkõige lastega pered, on saarelt lahkunud, kuid paljud elavad siin edasi,» lisab ta.

«Sõbrakesed saavad tulema.»

Videot Santorini saarelt jagab oma Facebookis ka Emil Rutiku. «Sõbrakesed saavad tulema. Maavärinad on Santorini piirkonnas tugevnenud! Probleem on suur. Mägedes tuleb lõhedest suitsu. Saarelt on kuulda mürinat ja suminat,» kirjutab ta.

Facebooki grupis «Eestlased Kreekas»​ on maavärinate teema samuti arutluse all. «Neil pole mingit paanikat – elavad tavaelu. Jah, maavärinad korduvad, kuid nad on sellega harjunud – mõnes piirkonnas on seda tunda võimsamalt kui teises, kuid üldjoontes pole midagi nii traagilist nagu massimeedias üle maailma näeme,» ütleb kohalikest tuttavatega suhelnud eestlane.