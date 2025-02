Tegemist on 55-aastase mehega, kelle kasutajanimi TikTokis on Dedstroy. Sarnselt Raivole tegeleb ka tema teisik aktiivselt spodiga. Dedstroy konto kirjelduses on välja toodud, et mees ei joo alkoholi, ei suitseta ning on tugev ja julge.

Oma TikTokis jagab Dedstroy peamiselt trenniga seotud videoid. Selle aasta algusest saadik on paljud inimesed hakanud mehe videote alla kommenteerima ja küsima, et kas ta on Raivo Hein. «Heina kaksik,» tõdes üks. «Raivo Hein from Temu (Temu on väga populaarne Hiina veebikaubamaja - toim.),» sõnas teine. Kolmas aga arvas, et Dedstroy näeb välja nagu Raivo Hein, kes on ühe nädala veetnud Bulgarias.