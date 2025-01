KUS PEIDAD? Maja renoveerimisel Silvia Ilvest alt vedanud trummar Marko Atso tõmbab ninapidi ka kohtutäiturit

Kui esmalt märkis kohtu pressiesindaja, et võlgnik on kohtukutse saanud ja peaks istungile kohale tulema, siis minutite möödudes tuli uus info, et Atso pole kutset kätte saanud. «Seetõttu palus kohtutäitur istungi edasilükkamist, kuna ka temal pole õnnestunud võlgniku asukohta välja selgitada,» täpsustas ta.