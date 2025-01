14. jaanuaril kell 00.26 algab täiskuu Vähis 23°59’ – see on kuutsükli kulminatsioon, mil energiatase on kõige kõrgem ning emotsioonid (ja sündmused) võimenduvad. Nii nagu alati, tajuvad tundlikumad inimesed täiskuu saabumist juba paar päeva ette ning see võib tuua neile unetuid öid, rahutust, tujude kõikumisi. Täiskuu faas kestab kokku kolm ja pool päeva.