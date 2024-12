Vaimse tervise muredega avalikkuse ette tulnud Gameboy Tetris: olen saanud palju tänukirju, et ma räägin sellest

Muusik Gameboy Tetris ehk Pavel Botšarov on sel aastal tulnud meedia vahendusel esile hoopis teisest küljest, olles rääkinud selles, et tema vaimne tervis pole väga hea. «Ma arvan, et ma tahan, et see suhtumine oleks nagu täiesti ükskõik mis haigusesse. Et samamoodi kui sul on jalg katki ja valutab, sa ikka näitad spetsialistile,​»​ rääkis ta teisipäeval ETV saates «Ringvaade».