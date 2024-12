«KUUUURIJA» 78 miljonit eurot! Eestlased on lahked annetajad, kuid nii mõnedki kogumiskampaaniad tekitavad kahtlusi

Eestlased on suured annetajad ja igal aastal anname jõulude ajal ära märkimisväärse osa oma rahast – möödunud aastal oli annetatud summaks koguni 78 miljonit eurot. Üha enam levinud on annetuste küsimine ühismeediapostituses, kuid paraku tuleb tõdeda, et nii mõnigi kord läheb osa annetustest kasutusse mittesihtotstarbeliselt. Esmaspäeva õhtul eetris olnud «Kuuuurijas» võeti annetuste teema luubi alla meenutades probleeme, mis kerkisid esile muusik Tõnu Raadiku, seljaajukasvajaga võidelnud Tony ja toeta.me platvormi eestvedaja Henri Laupmaa annetuskampaaniatega.