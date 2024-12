OTSEFOTOD Glamuurne pidu jätkub! Vaata, kes on kohale tulnud uhkele jõulugaalale

«Oleme tõesti suutnud välja müüa kaks päeva,» tõdes Unibet Arena in-house ürituste juht Siim Sirelpuu ettevõtete jõulugaala menukusele viidates. Sirelpuu rääkis, et juba kümnendat korda toimuvat jõulugaalat sai omal ajal korraldama hakatud just väikeettevõtetele, kus on kuus kuni 12 või 24 töötajat, mõeldes sellele, et ka neil oleks ka võimalus jõulupidu pidada.