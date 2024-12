PÄEVAHOROSKOOP 13. detsember: Vähk peab rahaasjades ettevaatlik olema, Kalad peavad aega võtma kallimaga olemiseks

Kui sul on raskusi, siis räägi inimestega! Probleemide lahendamiseks võib keegi sõpradest sulle toimiva plaani välja pakkuda.

Infovahetus on ilmselt aktiivne. Ehkki liikumas on kõiksuguseid kuulujutte, võib sinuni jõuda ka olulise tähtsusega teavet.

Rahaasjades ole ettevaatlik. Keegi tuttavatest võib raha laenuks nuruda. Seda välja andes arvesta, et ei saa kindel olla, et selle tagasi saad.

Päev on ilmselt pingeline ja tempokas, kokkupuuteid ja jutuajamisi erinevate inimestega on palju. Õhus on huvitavat infot.