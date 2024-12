PÄEVAHOROSKOOP 10. detsember: Vähk paiskab oma arvamuse otse välja, Amburil tuleb kasutada kavalust ja tarkust

Kui oled mõtteid ja tundeid alla surunud, siis on oht, et pinna all pulbitsev üle keeb – paiskad oma arvamuse otsesõnu välja.​

Võib tekkida tunne, et pead end kaitsma. Sul on õigus lähtuda enda vajadustest ja tõekspidamistest. On vaja see enesekindlalt välja öelda.