Talv võib kujuneda suhetega seotud küsimustes aeglaseks ning kiireid arenguid ja lahendusi ei maksa oodata. Selle peamiseks põhjuseks on asjaolu, et Marss liigub 7. detsembrist kuni 24. veebruarini vähikäigul, surkides vanades käitumismustrites, konfliktides ja blokeeringutes.

Marss on meesaspekt meie kõigi sees – sütitav ja tegutsema panev jõud, motivatsioon ja kirg. Ent kuna mehed samastuvad tavaliselt oma Marsiga rohkem, võivad just nemad Marsi retrograadi isiklikumalt kogeda, mis tähendab, et paljud mehed pöörduvad sel perioodil rohkem sissepoole ning seisavad silmitsi oma ebakindluse, lahendamata probleemide ja ka tehtud vigadega. See aeg võib aga aidata neil jõuda oma elus muudatusteni, mis muudel aegadel jäävad kättesaamatumaks.