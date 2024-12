SODIAAGISOSINAD Läheneme üliintensiivsele nädalalõpule: ehedad tunded ja tõed pääsevad valla

Soovitused nädalaks

Dagmar Lamp selgitab, et Mõõkade äss sümboliseerib selgust, intellekti ja uut vaimse alguse energiat. See kaart tähistab mentaalset läbimurret, kus tõde ja mõistmine kerkivad esile, saabub teatud sorti klaarsus.

Mõõkade äss viitab vaimsele jõule ja oskusele lahendada probleeme, keskenduda olulisele ja teha õiglasi otsuseid. See on aja märk, mil saad terava mõistuse ja kindla visiooniga lõigata läbi segaduse ja ebakindluse. Samas tuletab see kaart meelde, et terav mõistus võib olla ka kahe teraga mõõk – tõde võib olla nii vabastav kui ka keeruline vastu võtta.