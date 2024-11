EBAÕNN Ühe olulise detaili eiramine jättis reisile läinud pere majutuskoha ukse taha

Tarbijakaitse Facebooki postituse all kommentaarides mainitakse, et 24 tundi avatud vastuvõtulauaga majutuskohti jääb üha vähemaks. «Läbi bookingu võetud majutusel oli sama tingimus. Sattusime ummikuse, õnneks jõudsime õigeks ajaks. Majutuse teenindus pandi lihtsalt kinni õhtul ja nägime, et inimesed ootasid hommikuni. Hommikul öeldi, et te ei tulnud õigeaegselt kohale ja seega enam majutust ei saa,» jagab üks kommenteerija.