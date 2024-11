«Su nägu kõlab tuttavalt» fännid võtsid ühismeedias kohtuniku teravalt ette. Maarja-Liis Ilus: olen arvestanud, et kõikidele mina ja mu väljaütlemised ei meeldi

«See on paroodia saade, milleks vaja iniseda niimoodi,» kritiseerivad televaatajad saates «Su nägu kõlab tuttavalt» kohtuniku kommentaare.

Maarja-Liis Ilus sõnas toimetusele, et on arvestanud sellega, et ta kõikidele oma väljaütlemistega ei meeldi.