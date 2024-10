«SÜDAMESOOV» Mürgitamise ja insuldi üle elanud Liina-Maria: ma ei tahtnud haletsust, kuid inimesed vaatasid, et olen teistsugune

Järgmisel hommikul leidis Liina-Maria ema Lea oma koomas tütre Tallinna haiglast, kus selgus, et tütart oli mürgitatud korgijoogiga ning lisaks oli ta saanud insuldi, mis jättis tema keha ühe poole halvatuks. «Ma olin šokis, et ma ei saa kätt liigutada. Ma olin lihtsalt nagu lamav keha, pool keha oli kivistunud,» kirjeldab Liina oma seisundit ja lisab: «Ma ei saanud aru, mis minuga toimub...»

«Olin jälle alguses tagasi, kus inimesed vaatavad, et olen teistsugune,» võitleb Liina-Maria saates pisaratega. Alates sellest saatuslikust õhtust on noor naine pidanud võitlema nii vaimselt kui füüsiliselt, et saavutada taas liikuvus ja iseseisvus.