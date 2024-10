ÕPETLIK LUGU «Selle aja peale võib inimene ära surra!» Patsiendid kurdavad Confido röntgenuuringu järjekorra üle

Eraldi saatekirjal oli märkmena patsiendil välja toodud, et saatekiri on kõrge prioriteediga, mis tähendab, et pilt oleks olnud vaja kiiresti üle vaadata ja anda hinnang.



Pühapäeval, 27. oktoobril, kui naine ei olnud veel teadlik, mis temaga täpselt toimub, läks ta Tallinna EMOsse, kus öeldi, et tal on kopsupõletik: «Confido kirjutas röga eritava ja köhaärritust vähendava ravimi. Kuna palavik läks ainult kõrgemaks ja selga ning kõhtu tekkisid valud, pöördusin Tallinna EMOsse. Analüüside ja kaebuste põhjal öeldi, et täpsustamata parempoolne kopsupõletik.»



Naise sõnul on ebainimlik, et diagnoosi saamiseks peab nii kaua ootama. «Mulle kirjutati EMOs antibiootikumid välja, kuid olukord ikkagi halvenes. Täna hommikul helistasin uuesti Confidosse, et saada mõni tugevam valuvaigisti, kuid nad pole mitme tunni jooksul mulle tagasi helistanud. Sünnitusvalu on leebem kui see, mida ma praegub tunnen. Minu jaoks väga ebainimlik suhtumine. Mina läksin õnneks ise EMOsse ja sain sealt hetkel ravi peale, kuid nii mõnigi inimene ootaks ja kannataks need nädalad. Selle ajaga jõuab tekkida erinevaid tüsistusi, mõnel juhul võib selline asi isegi surmaga lõppeda,» sõnab nördinud patsient lõpetuseks.