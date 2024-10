MUINASJUTULISED FOTOD Ooperidiiva Elina Nechayeva jagas abikaasaga südantsoojendavaid kaadreid

Ooperi kuninganna Elina Nechayeva käis hiljuti saates «Ringvaade», kus jagas enda mõtteid ning positiivseid emotsioone seoses uute elumuutustega. Nimelt on naine vahepeal abiellunud ning vähe sellest, et ooperidiiva on rase, hakkab ta suisa varsti sünnitama.