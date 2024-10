SALAKAVAL PIILUR «Ma ei tunne end oma kodus enam turvaliselt!» Maskis mees käib Raplas öösiti inimeste akna taga

Raplamaal tegutseb juba mõnda aega meesterahvast piilur, kes toimetab salakavalalt noorte naiste akende taga. «Ma toimetasin õhtul hilja köögis ja mu sisetunne ütles, et midagi on valesti ja tundsin, et keegi jälgib mind – ta oli mu akna taga,» räägib toimetusele anonüümsust palunud Raplas elav naisterahvas. Politseile on kõnealuse intsidendi kohta info laekunud ning nad tegelevad asjaolude väljaselgitamisega.