ESMASPÄEVAL «KUUUURIJAS» Trammipeatuses tapetud mehe õde sai ähvardava telefonikõne: kuradi l***, varsti lamad oma venna kõrval

Irina sõnul oli tema vend Alexandr alati see, kes sekkus, kui nägi ebaõiglust. «Mu vend astus alati laste ja naiste eest välja. Ta ei öelnud mitte kunagi kellelegi ühtegi halba sõna. Ja seetõttu mina usun, et ta võis sinna vahele minna,» räägib Irina saates. Ta rõhutab, et ilmselt soovis tema vend vaid aidata, kuid maksis selle heateo eest oma eluga.

Saates selgub, et Alexandr ja tema sõber sekkusid Mere puiestee trammipeatuses aset leidnud peretülisse, kus kuriteos süüdistatav Maxim ja tema elukaaslane Ave olid mehe lapseealise poja juuresolekul valjuhäälselt sõimelnud. Alexandr ja tema sõber püüdsid olukorda rahustada, kuid Maxim, kes oli ilmselt narkootikumide mõju all, haaras noa ja pussitas Alexandrit, põhjustades talle surmava vigastuse maksa piirkonda.

Pärast saatuslikku sündmust lahkusid Ave ja Maxim sündmuskohalt, kuid hiljem suutis politsei Maximi tabada. Pärast vahistamist paigutati Maxim eeluurimise ajaks Tallinna vanglasse ning praegu on tema osas käimas kohtueelne menetlus.

Ave ja Irina vahelised pinged

Saates avaldatakse, et mõni aeg pärast traagilist juhtumit võttis Irinaga ise ühendust Maximi elukaaslane Ave, kes soovis pakkuda talle selgust selle kohta, mis tol õhtul juhtus. Alguses oli nende suhtlus sõbralik, kuid hiljem muutus see pingeliseks, kui prokurör keelas Avel ja Maximil omavahel suhelda. «Kuuuurijast» selgub, et pärast suhtlemiskeelu kehtestamist hakkas Ave süüdistama Irinat, arvates, et just tema on selle keelu taga.

Irina saates «Kuuuurija». Foto: Kuvatõmmis saatest «Kuuuurija»

Irina meenutab ehmatavat kõnet tundmatult numbrilt, kui Ave talle ütles: «Kuradi l***, varsti sa lamad oma venna kõrval».

Saates saab sõna ka Ave isa Vello, kes väljendab suurt pettumust oma tütre valikutes ja Maximi mõjus tema elule. Vello sõnul on ta teinud kõik, et hoida tütart sellest suhtest eemal, kuid Ave ei kuula teda. Ta tunneb, et Maxim on hävitanud nii Ave kui ka Alexandri elu. Vello kahetseb sügavalt, et tema tütar on seotud mehega, keda süüdistatakse tapmises.

Kõigest lähemalt esmaspäeval kell 20.30 Kanal 2 saates «Kuuuurija».