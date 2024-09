AITA LEIDA Tallinnas läks kaduma 19-aastane noor neiu

«MU TÜTAR ON KADUNUD! PALUN AIDAKE LEIDA! KADUNUD NOOR NEIU. Kõik, kes on märganud noort neiut täna öösel umbes kella 24.00–04.00 vahel Tallinnas, palun võtke ühendust sõbranna numbril 552 1937 või minuga! Neiu on 19-aastane, 166 sentimeetrit pikk, sale, pikad tumedad juuksed, seljas must pikk kleit ja must dressipluus. Läks kaduma Viru keskuse McDonald'si juures. Tal ei ole telefoni ega dokumente ja ilma telefonita ei ole tal võimalik ööbimispaika liikuda. Sõbranna teavitas juba politseid. Avaldus politseile tehtud ja SA KADUNUD organisatsioon teab,» palun naine posituses abi.