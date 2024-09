JÄRJEKORDNE KROON? Tõsielusaatest tuntuks saanud Renne Merilo põrutas Hispaaniasse iludusvõistlustele: hetkel on vererõhk laes

Romantilises tõsielusarjas «Sellest saab meie suvi» tuntuks saanud Renne Merilo esindab esmaspäeval, 2. septembril Hispaanias iludusvõistlusel The Best Model Of The Universe Eestit. «Hetkel on vererõhk laes ja pulssi enam lugeda ei õnnestu. Seest nii keerab. Loodan õhtusel etteastel mitte kukkuda. Teiste sõnul olen nagu Barbie oma pikkuse ja nukunäo poolest» naljatab Merilo.