AITA LEIDA Läänemaal Topu lahes leiti 65-aastase Andrese paat, mees on endiselt kadunud

Politsei saatis seejärel välja otsingukopteri, kuid Topu lahe ja laidude piirkonnas ei õnnestunud meest leida. SA Kadunud OPEROG koos kaisteliidu Lääne malevaga on praeguseks hetkeks droonidega ära kontrollinud rannajoone Puise ninast kuni Rohukülani. Otsingut laiendatakse Vormsi ja Noarootsi suunas.

«Palve on kõigile, kes Puise-Rohuküla-Vormsi-Noarootsi rannapiirkonnas elavad, käia oma rannikut läbi või kellel on võimalus, siis lennata drooniga, et kadunud mees leida,» lisas SA Kadunud tegevjuht Aare Rüütel.