PILTUUDIS Odav pitsa hind meelitas sajad näljased Mustamäel asuvasse pitsarestorani

Laupäeva hommikul toimunud pitsa päev parimad pakkumised kehtisid vaid Sõpruse puiesteel asuvas restoranis. «Superhinnaga on müügil vaid 4000 pitsat ja 2000 kvaliteetset käsitöölimonaadi,» seisab reklaamib, kus on märgitud, et ühe inimese kohta on arvestatud 10 pitsat ja 10 limonaadi.