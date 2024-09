Tartu kesklinnas Kaubamaja kõrval asuva mänguväljaku läheduses torkavad silma alad, mis on niitmata. Elu24 toimetusega vestelnud lapsevanema sõnul on see väga häiriv, et nii suur ala on kõrge heina all. «Jätab korratu mulje, kui ausalt ütlen. Ometigi oleme Euroopa kultuuripealinn,» ütleb mees, kellele tundub, et elurikkusega on liiale mindud.